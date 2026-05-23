Bologna e Inter non si risparmiano: rimonta e controrimonta, finisce 3-3

vedi letture

Termina sul risultato di 3-3 il match del Dall'Ara tra Bologna e Inter, valido per la 38ª giornata di Serie A. Una partita giocata a viso aperto: entrambe le squadra non si sono risparmiate, avendo peraltro nessun obiettivo in palio. A sbloccarla nel primo tempo è la punizione di Dimarco, che viene rimontato poi dai gol di Bernardeschi e Pobega; nella ripresa con l'autogol di Zielinski i felsinei vanno sul 3-1, ma ecco la controrimonta dei nerazzurri grazie alle reti di Pio Esposito e Diouf.