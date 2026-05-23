Lazio-Pisa, le formazioni ufficiali: Sarri schiera Pedro per l'ultima all'Olimpico
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Lazio e Pisa, valido per la 38ª giornata di Serie A. Maurizio Sarri con tutta probabilità giocherà la sua ultima partita sulla panchina dei biancocelesti: per l'occasione, chance dal primo minuto per Pedro, anche lui saluterà l'Olimpico stasera. Di seguito le formazioni ufficiali.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele- Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro.
A disposizione: Giacomone, Hysaj, Lazzari, Patric, Provstgaard, Cataldi, Przyborek, Gigot, Ratkov, Isaksen, Maldini, Dia.
Allenatore: Maurizio Sarri.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.
A disposizione: Nicolas, Scuffet,Meister, Cuadrado, Toure, Hojholt, Stengs, Lorran, Iling-Junior, Piccinini, Albiol, Durosinmi.
Allenatore: Oscar Hiljemark.
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