Bologna, ecco il rinforzo in difesa: arriva dalla Norvegia
II Bologna FC 1909 comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland. Il comunicato ufficiale del Bologna: "Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell'impostazione dal basso e nella gestione del possesso.
Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. II passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l'esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell'ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro