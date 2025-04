Ufficiale Bologna-Empoli, le formazioni: Italiano opera qualche cambio, D'Aversa con i giovani

vedi letture

Alle ore 21:00 scendono in campo Bologna e Empoli per la seconda e ultima semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Poche sorprese sia dall'una che dall'altra parte. Forte dei tre gol di vantaggio maturati nella gara d'andata al Castellani, Italiano si permette qualche cambio. In porta Ravaglia, in difesa sulle corsie si rivedono De Silvestri e Lykogiannis. In attacco riposo per Ndoye, c'è invece Orsolini nella linea dei trequartisti alle spalle dell'unica punta Dallinga.

In casa Empoli, come già nei 90 minuti inaugurali della contesa, D'Aversa fa posto a diversi giovani. In porta quindi Seghetti, in difesa il figlio d'arte Tosto, a centrocampo un altro baby fatto in casa come Bacci. Attacco leggero e desueto, con Kovalenko e Solbakken a ruotare alle spalle della prima punta Konate. Al Dall'Ara arbitra il signor Marcenaro della sezione di Genova, di seguito le formazioni ufficiali della partita.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Miranda, Calabria, Pobega, Ferguson, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Ndoye, Castro, Dominguez, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Ebuehi, Bacci, Sambia, Cacace; Solbakken, Kovalenko; Konate.

A disposizione: Silvestri, Brancolini, Moray, Henderson, Di Leva, Baralla, Goglichidze, Asmussen, Gyasi, Colombo, Campaniello.

Allenatore: Roberto D'Aversa.