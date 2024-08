Bologna, fatta per Pobega: potrebbe esserci già col Napoli

vedi letture

Tommaso Pobega si avvicina a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, i rossoblù hanno sistemato tutti i dettagli per l’arrivo del centrocampista classe 1999. Come di consueto, dunque, nelle prossime ore verranno organizzate le visite mediche in vista della firma e dell’ufficialità. Da valutare, sotto questo aspetto, la sua presenza per la trasferta di Napoli, con il Bologna che affronterà la squadra di Antonio Conte questa domenica, 25 agosto, alle ore 20.45 al Maradona. Lo riporta Sky.