Ufficiale Bologna-Fiorentina, le formazioni: Castro sfida Kean, panchina per Fabbian

Alle ore 15:00 scendono in campo Bologna e Fiorentina nel programma del 16° turno di Serie A. Italiano deve ancora fare a meno dei suoi terzini sinistri di ruolo e adatta sul lato mancino Holm, ancora una chance per il giovane Dominguez sulla trequarti, davanti Castro guida il reparto avanzato dal centro. Per Palladino (che non sarà in panchina causa lutto familiare, al suo posto il vice Citterio) una sola, vera sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia. E neanche da poco: c'è Gudmundsson, che costringe almeno inizialmente alla panchina Sottil. Si allarga Beltran, Kean di punta.

Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Holm; Freuler, Pobega; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Castro.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Moro, Karlsson, Iling Junior, Casale, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Fabbian, Urbanski.

Allenatore: Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Mandragora, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Rubino, Kouame.

Allenatore: Citterio (Palladino).