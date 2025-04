Ufficiale Bologna-Inter, le formazioni: out Orsolini e Castro, Correa con Lautaro

L’Inter torna al Dall’Ara per chiudere i conti, e soprattutto per rispondere al Napoli che ieri ha agganciato i nerazzurri in vetta alla classifica. Il Bologna, da parte sua, ha nel mirino la Juventus per il controsorpasso momentaneo, almeno fino alla gara dei bianconeri, impegnati domani al Tardini con il Parma. Appuntamento alle 18, arbitra Andrea Colombo, della sezione di Como: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Vincenzo Italiano sorprende: Orsolini parte dalla panchina, sulla trequarti c’è Dominguez con Ndoye e Odgaard. Ravaglia vince il ballottaggio tra i pali con Skorupski, idem Aebischer con Pobega a centrocampo.

Simone Inzaghi cambia due elementi rispetto alla formazione di partenza vista a Monaco. A sinistra Carlos Augusto fa rifiatare Dimarco, in attacco c’è Correa al fianco di Lautaro data l’assenza di Thuram, che probabilmente salterà anche il derby di ritorno in Coppa Italia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro. All. Inzaghi.