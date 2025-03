Bologna-Inter si giocherà a Pasqua: data particolare per Champions e Coppa Italia

Il calendario dell'Inter si fa sempre più fitto. La squadra di Inzaghi è attualmente coinvolta in tre competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Già emergono le prime indiscrezioni riguardo agli impegni dei nerazzurri per il mese di aprile.

Mercoledì 16 aprile, l'Inter scenderà in campo a San Siro per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Nella settimana successiva, si svolgerà il derby di ritorno contro il Milan in Coppa Italia, previsto per martedì 22 o mercoledì 23 aprile. Inoltre, secondo quanto riportato da Fcinter1908, la partita tra Bologna e Inter è programmata per domenica 20 aprile, giorno di Pasqua.