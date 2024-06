Bologna, l'AD Fenucci gela Giuntoli: "Comunicato ad agente Calafiori che non si muove"

L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato così di vari temi legati all'attualità rossoblù, presentando il nuovo tecnico

© foto di Federico Gaetano

A margine della conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano, l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato così di vari temi legati all'attualità rossoblù, presentando il nuovo tecnico: "Inizia la nuova stagione, abbiamo ancora negli occhi l'entusiasmo del ritorno in Champions dopo sessant'anni. Abbiamo visto la felicità dei nostri tifosi, partendo da quelli più anziani per arrivare a quelli più giovani. Ripartiamo con questo clima e questo entusiasmo, in un clima collettivo di felicità. Il nuovo punto fermo è Vincenzo Italiano che è stato sempre la nostra prima scelta dal momento in cui abbiamo dovuto pensare a un cambio di allenatore. Vincenzo è la persona più adatta per proseguire questo percorso e ovunque è stato ha ottenuto risultati importanti. Ha un curriculum di successo e propone un gioco moderno e propositivo, con possesso palla e divertimento. Vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi", evidenzia TuttoBolognaWeb.it.

Qual 'è la vostra posizione su Calafiori?

"Su Calafiori la volontà è di confermare gran parte della rosa di questa stagione. Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro, al momento abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo intenzione di spostare il giocatore".