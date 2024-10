Bologna-Milan in campo neutro? Spunta altro stadio dopo il Sinigaglia di Como

La Lega Serie A in questi minuti sta valutando anche un'altra soluzione alternativa al Sinigaglia di Como dovesse giocarsi Bologna-Milan in campo neutro e non al Dall'Ara a porte chiuse. Si tratta del Castellani di Empoli visto che la squadra di D'Aversa in questo turno giocherà in trasferta, a Parma.

Stamattina intanto è in corso una riunione tra il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Prefetto Attilio Visconti per discutere della partita in programma per domani alle ore 18.00 e della possibilità di giocarla nel capoluogo emiliano a porte chiuse. Lo riporta Tmw.