Bologna, Niccolini annuncia: "Italiano torna in panchina, meteo permettendo"

Vincenzo Italiano, meteo permettendo, tornerà in panchina in occasione della gara di Europa League del Bologna contro il Brann. E quindi dovrebbe esserci anche nel prossimo weekend col Napoli. L'annuncio è del suo vice, Daniel Niccolini, in conferenza stampa: "Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina. Ringrazio i nostri ragazzi, lo staff e tutto l'ambiente".

Che squadra è il Brann? "Li abbiamo studiati. Guardando i dati è una squadra fisica e ben organizzata. Noi siamo in un momento positivo sia a livello di risultati sia mentale e in casa nostra cercheremo di ottenere il massimo".

Si aspetta un Brann più attendista o aggressivo? "È sempre difficile da dire perché quando si studiano le partite con i match analyst è difficile capire l'atteggiamento. A prescindere dovremo provare a portare a casa i tre punti domani perché con questa formula dell'Europa League ogni gara è fondamentale. Per esperienza personale, giocare in trasferta con le squadre nordiche è sempre più difficile sia per l'ambiente sia per il viaggio in sé. Noi abbiamo la fortuna di affrontarli in casa e domani dobbiamo continuare il trend positivo.".