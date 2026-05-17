Il Cagliari ribalta il Torino e si salva: 2-1 alla Unipol Domus

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Al triplice fischio è esplosa così la festa del Cagliari, che può celebrare la permanenza in Serie A davanti ai propri tifosi.

Il Cagliari conquista una vittoria pesantissima contro il Torino e ottiene la salvezza matematica con una giornata d’anticipo. I rossoblù si impongono in rimonta per 2-1 al termine di una gara combattuta, portandosi a +6 sulla zona retrocessione e assicurandosi così la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Decisive le reti di Sebastiano Esposito e Yerry Mina, che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio granata firmato da Rafael Obrador.

Rimonta decisiva nel primo tempo

La squadra sarda era partita meglio creando subito diverse occasioni con Palestra, Esposito e Mendy, ma a passare in vantaggio è stato il Torino al 38’ grazie a uno splendido sinistro dalla distanza di Obrador. Il vantaggio granata è durato però pochissimo: appena un minuto più tardi Sebastiano Esposito ha trovato il pareggio con una splendida conclusione a giro dal limite dopo l’assist di Gaetano. Nel recupero della prima frazione è arrivato anche il gol del sorpasso rossoblù con Yerry Mina, bravo a sfruttare una respinta di Paleari sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa il ritmo si è abbassato notevolmente, con il Torino che ha faticato a reagire dopo la rimonta subita. Il Cagliari ha controllato la gara senza particolari rischi, sfiorando anche il terzo gol con Mendy, Palestra e Deiola. I granata hanno provato a riaprirla soprattutto con Che Adams, ma Caprile si è fatto trovare pronto nelle poche occasioni create dagli ospiti. Al triplice fischio è esplosa così la festa del Cagliari, che può celebrare la permanenza in Serie A davanti ai propri tifosi.