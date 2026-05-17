Stulic toglie dall'inferno il Lecce, il Sassuolo si arrende al 96': tre punti d'oro per la salvezza

vedi letture

Una vittoria fondamentale che permette ai giallorossi di continuare a sperare nella salvezza fino all’ultima giornata di campionato.

Succede di tutto al Mapei Stadium, dove il Lecce conquista una vittoria pesantissima battendo il Sassuolo 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I giallorossi, impegnati nella lotta salvezza, sono stati raggiunti più volte dai neroverdi ma hanno trovato nel recupero il gol decisivo grazie a Stulic, entrato dalla panchina e protagonista assoluto con la rete del definitivo 3-2 al 96’. La squadra di Eusebio Di Francesco resta così pienamente in corsa per la permanenza in Serie A, che verrà decisa negli ultimi novanta minuti contro il Genoa.

Cheddira trascina il Lecce, Stulic decide nel recupero

Il primo tempo è stato spettacolare e giocato a ritmi altissimi, con Cheddira grande protagonista. Dopo un avvio vivace e alcune occasioni da entrambe le parti, è stato proprio l’attaccante del Lecce a sbloccare il match approfittando di un errore difensivo del Sassuolo. I neroverdi hanno reagito subito trovando il pareggio con Laurienté al termine di una splendida ripartenza orchestrata da Berardi e Pedro Felipe. Al 25’, però, Cheddira ha riportato avanti i salentini firmando la doppietta personale con un colpo di testa su perfetto cross di Banda. Nella ripresa la gara si è inizialmente bloccata tatticamente, prima di riaccendersi nel finale. Dopo diverse occasioni fallite da entrambe le squadre, il Sassuolo ha trovato il 2-2 all’84’ grazie a un colpo di tacco spettacolare di Pinamonti, entrato dalla panchina. Sembrava il colpo decisivo per spegnere le speranze del Lecce, ma nel recupero è arrivata un’altra incredibile svolta: dopo l’occasione sprecata da Volpato, Stulic ha raccolto una sponda di testa e ha battuto Turati firmando il gol del definitivo 3-2. Una vittoria fondamentale che permette ai giallorossi di continuare a sperare nella salvezza fino all’ultima giornata di campionato.