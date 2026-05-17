Vardy tiene in vita la Cremonese: Udinese ko di misura, discorso salvezza rimandato
La Cremonese conquista una vittoria fondamentale sul campo dell’Udinese e continua a sperare nella salvezza. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 per i grigiorossi grazie al gol segnato da Jamie Vardy dopo appena nove minuti di gioco, rete che permette alla squadra ospite di restare ancora in corsa per la permanenza in Serie A in vista dell’ultima giornata di campionato.
Vardy decisivo, Audero salva nel finale
La partita si è sbloccata molto presto grazie a un recupero palla offensivo della Cremonese, nata da un errore in costruzione della difesa friulana. Dopo la conclusione di Bonazzoli respinta da Okoye, è stato Vardy il più rapido ad avventarsi sul pallone firmando il tap-in vincente. Nel primo tempo l’Udinese aveva anche ottenuto un calcio di rigore assegnato inizialmente dall’arbitro Manganiello, ma il VAR ha poi corretto la decisione per un fuorigioco di Kristensen a inizio azione. Nella ripresa i friulani hanno mantenuto il possesso del gioco senza però riuscire a creare vere occasioni da gol. Da segnalare anche l’espulsione inizialmente inflitta a Kamara, successivamente revocata dopo revisione al monitor. Nel recupero è stato decisivo Audero, autore di una splendida parata su una conclusione di Solet destinata all’incrocio dei pali. Grazie a questo successo, la Cremonese dovrà ora battere il Como all’ultima giornata sperando contemporaneamente in un passo falso del Lecce.
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