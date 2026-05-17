Vardy tiene in vita la Cremonese: Udinese ko di misura, discorso salvezza rimandato

vedi letture

La Cremonese dovrà ora battere il Como all’ultima giornata sperando contemporaneamente in un passo falso del Lecce.

La Cremonese conquista una vittoria fondamentale sul campo dell’Udinese e continua a sperare nella salvezza. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 per i grigiorossi grazie al gol segnato da Jamie Vardy dopo appena nove minuti di gioco, rete che permette alla squadra ospite di restare ancora in corsa per la permanenza in Serie A in vista dell’ultima giornata di campionato.

Vardy decisivo, Audero salva nel finale

La partita si è sbloccata molto presto grazie a un recupero palla offensivo della Cremonese, nata da un errore in costruzione della difesa friulana. Dopo la conclusione di Bonazzoli respinta da Okoye, è stato Vardy il più rapido ad avventarsi sul pallone firmando il tap-in vincente. Nel primo tempo l’Udinese aveva anche ottenuto un calcio di rigore assegnato inizialmente dall’arbitro Manganiello, ma il VAR ha poi corretto la decisione per un fuorigioco di Kristensen a inizio azione. Nella ripresa i friulani hanno mantenuto il possesso del gioco senza però riuscire a creare vere occasioni da gol. Da segnalare anche l’espulsione inizialmente inflitta a Kamara, successivamente revocata dopo revisione al monitor. Nel recupero è stato decisivo Audero, autore di una splendida parata su una conclusione di Solet destinata all’incrocio dei pali. Grazie a questo successo, la Cremonese dovrà ora battere il Como all’ultima giornata sperando contemporaneamente in un passo falso del Lecce.