Bologna, Sartori annuncia: "Zirkzee al 99,9% andrà via. Su Calafiori..."

Tra gli ospiti all'evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini era presente anche Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, che ha costruito la squadra capace di sorprendere la Serie A intera nella stagione appena conclusa.

Parlando dei due principali uomini mercato dei rossoblù in uscita, Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori (il primo cercato dal Milan, il secondo oggetto dei desideri della Juventus), Sartori ha detto brevemente: “Per quanto riguarda Zirkzee c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via. Calafiori lo abbiamo preso 12 mesi fa, vorremo tenerlo, vediamo le evoluzioni del mercato”, le sue dichiarazioni a TMW e alle altre testate presenti.