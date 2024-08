Ufficiale Bologna, tegola Cambiaghi: rottura del crociato, Italiano lo perde a lungo

Le paure ed i sospetti dei giorni scorsi erano fondate. Il Bologna dovrà fare a meno per tutta la stagione di Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno arrivato in questa sessione estiva di calciomercato che si è infortunato la scorsa settimana. Il giocatore, informa il club, si è infatti procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è già stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. Questa la nota del Bologna in merito alle sue condizioni:

"Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto questo pomeriggio ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, eseguito dal professor Zaffagnini e dalla sua equipe. L’operazione è perfettamente riuscita", fa sapere la società.

Gli uomini mercato Sartori e Di Vaio, per ovviare a questa assenza, si sono però mossi tempestivamente e nelle scorse ore hanno chiuso l'operazione legata all'arrivo de giovane argentino Benjamin Dominguez, talento classe 2003 che arriva dal Gimnasia. Per il suo cartellino i rossoblù pagheranno circa 4 milioni di euro, col giocatore che svolgerà le visite mediche nella giornata di domani prima di mettersi a disposizione di mister Italiano.