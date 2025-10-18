Cade anche la Roma, l'Inter vince la quinta di fila e aggancia la vetta

vedi letture

L’Inter espugna l’Olimpico battendo 1-0 la Roma e conquista il primo posto in classifica dopo sette giornate, completando una rimonta sorprendente dopo un inizio di stagione complicato con due sconfitte nelle prime tre gare. La sfida contro la Roma di Gasperini rappresentava un vero test di maturità per la squadra di Cristian Chivu, superato con autorità e grande qualità di gioco. Dopo appena sei minuti, Bonny sblocca la gara finalizzando una perfetta verticalizzazione di Barella, con una corsa travolgente e una conclusione precisa sul primo palo.

L’Inter gioca con fiducia e automatismi ormai rodati: ritmo alto, possesso fluido e tanta intensità in mezzo al campo. Lautaro si sacrifica anche in fase di recupero, mentre Bonny combina potenza e velocità, non facendo rimpiangere Thuram. La Roma, invece, fatica a reagire: Dybala, schierato da falso nove, non trova spazi né supporto dai trequartisti e lascia Sommer praticamente inoperoso nel primo tempo. Nella ripresa la Joya prova a riaccendere la squadra, ma il portiere nerazzurro è ancora decisivo. Chivu gestisce bene i cambi, la squadra tiene e porta a casa la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Classifica alla mano, l’Inter vola in vetta con Napoli e Roma a quota 15 punti, in attesa del Milan.