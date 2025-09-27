Ufficiale Cagliari-Inter, le formazioni: Chivu sorprende, esclusi 4 big

Sono state rese note le formazioni ufficiali del match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Inter, valido per la quinta giornata di Serie A. Nei nerazzurri, Cristian Chivu esclude a sopresa diversi big: fuori Sommer e al suo posto Josep Martinez, in difesa c'è De Vrij per Acerbi, mentre sulle fasce di centrocampo giocano Luis Henrique e Carlos Augusto a scapito di Dumfries e Dimarco. Sponda rossoblu, Pisacane torna al 3-5-2 inserendo Zè Pedro nelle retrovie, confermato Folorunsho in mediana e il tandem Esposito-Belotti in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Belotti, Se. Esposito. Allenatore: Pisacane

INTER (3-5-2): Jo. Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu