Ufficiale Cagliari-Inter, le formazioni: Scuffet e Gaetano dal 1'

Il Cagliari, reduce da tre sconfitte consecutive, vuole chiudere in bellezza l'anno, magari muovendosi dal terzultimo posto in classifica. In Sardegna, però, arriva l'Inter campione d'Italia e in grande spolvero nelle ultime uscite, nonostante le tante defezioni nel reparto difensivo.Arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma, appuntamento alle 18 all'Unipol Domus col fischio d'inizio. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.