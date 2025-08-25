Incredibile Como: rifiutata cifra monstre dal Tottenham per Nico Paz

Il Como ha vinto la prima giornata di campionato con un secco 2-0 alla Lazio, nel segno del gioiellino Nico Paz: prima assist illuminante per la rete del vantaggio, poi gol stupendo da calcio di punizione per il raddoppio. Il classe 2004 già nella scorsa stagione aveva incantato la Serie A con giocate raffinate e ora ha fatto capire di non volersi fermare: su di lui inevitabilmente si è accentrato l'interesse di diversi club europei, uno su tutti il Tottenham.

Gli Spurs sono alla ricerca di un attaccante dopo che gli è stato soffiato Eberechi Eze dall'Arsenal, così hanno presentato un'offerta monstre proprio per Nico Paz: sono 70 i milioni messi sul piatto dal club inglese. Il Como però ha alzato il muro: la proposta è stata rispedita al mittente in quanto il talento spagnolo è considerato incedibile dalla società. Il giocatore stesso ha espresso la volontà di disputare questa stagione ancora con la maglia dei lariani, per avere poi la possibilità di ritagliarsi una chance con il Real Madrid, club da cui proviene e che detiene il diritto di riacquistarlo pagando una somma prestabilita, senza dover negoziare un trasferimento a prezzo pieno.