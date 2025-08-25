Udinese e Verona non si fanno male: finisce 1-1 al Bluenergy Stadium

Termina sul risultato di 1-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese ed Hellas Verona, valido per la prima giornata di campionato. Succede tutto nel secondo tempo: i friulani sbloccano la partita al 53esimo con il gol di Thomas Kristensen su assist di Lovric, al 73esimo gli scaligeri trovano la rete del pari con il capitano Suat Serdar sul passaggio vincente di Giovane.

Tutti i risultati della 1ª giornata della Serie A 2025/26:
Sassuolo-Napoli 0-2
Genoa-Lecce 0-0
Roma-Bologna 1-0
Milan-Cremonese 1-2
Como-Lazio 2-0
Cagliari-Fiorentina 1-1
Juventus-Parma 2-0
Atalanta-Pisa 1-1
Udinese-Verona 1-1
Inter-Torino in programma alle 20:45