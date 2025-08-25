Udinese-Verona, le formazioni: le scelte di Runjaic e Zanetti
Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara della Dacia Arena tra Udinese ed Hellas Verona, valida per la prima giornata di campionato. Per i friulani, Kosta Runjaic si affida al 3-5-2 con la coppia d'attacco Iker Bravo-Davis, confermato Atta a centrocampo. Sponda scaligera, Paolo Zanetti si schiera a specchio con il tandem offensivo Giovane-Sarr. Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Hellas Verona:
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic
Allenatore: Kosta Runjaic
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic. Allenatore: Paolo Zanetti
