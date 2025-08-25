Inter, Marotta: "Il Napoli è la più forte e deve difendere lo Scudetto"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio in campionato contro il Torino: "Inter più forte dello scorso anno? Non lo so, il cambiamento del tecnico porta delle variabili. Mi manca la competizione dei nostri competitor, il Napoli è la più forte e deve difendere lo scudetto. Siamo obbligati a recitare un ruolo da protagonista, credo sia forte la squadra".

Eravate su Lookman, poi è arrivato Diouf:

"Partiamo da una considerazione molto forte. Abbiamo rinunciato ad alcune richieste per alcuni dei giocatori più importanti e questo è un atto di forza. Poi abbiamo cercato di cogliere le opportunità che ci offre il calcio italiano, che ora è di secondo piano. Non possiamo fare pazzie, si è parlato di Lookman, ma si è trovato una società che aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato, giustamente. Quindi ci siamo focalizzati su un nuovo modello e abbiamo aggregato 5 giovani, di cui uno come Esposito arriva dal settore giovanile. La loro età media è di 21 anni, stiamo modellando una rosa secondo le direttive del club".

Ci spieghi la scelta Chivu:

"Prima abbiamo identificato il profilo dell'allenatore adatto al nostro modello e abbiamo ritrovato in Chivu tutte le componenti che cercavamo: il senso di appartenenza, ha vinto il Triplete ed è stato per tanti anni con noi, ha allenato e vinto titoli con il settore giovanile e ha una mentalità che si sposa perfettamente con noi. Si parlava di Fabregas, ma non è così. Era uno dei candidati, ma in una azienda non si cerca un solo profilo. La scelta è ricaduta su Chivu perché ha tutti i requisiti che cercavamo".