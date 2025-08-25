Cagliari, ripreso il lavoro verso il Napoli: il report e le ultime su Pavoletti

Archiviato il pareggio in rimonta contro la Fiorentina all’Unipol Domus, i rossoblù di mister Pisacane si sono ritrovati già questa mattina al CRAI Sport Center: nel mirino la gara di Napoli, in programma sabato 30 agosto alle 20.45.

Nella seduta odierna due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente utilizzati ieri in gara hanno svolto dei lavori di scarico tra palestra e piscina; gli altri si sono allenati in campo impregnati in attivazione, struttura tecnica e allunghi. A seguire esercitazioni dedicate al possesso palla con i portieri e, per chiudere, una partita giocata su campo ridotto.

Leonardo Pavoletti ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzato. Terapie e lavoro individuale per Nicola Pintus: il difensore, uscito dal campo durante la gara del campionato Primavera 1 tra Cagliari e Lazio dello scorso 22 agosto per un fastidio alla coscia, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un’elongazione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Domani, martedì 26, nuovo allenamento in programma al pomeriggio.