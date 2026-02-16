Juventus, Spalletti perde un titolare alla vigilia della sfida-Champions col Galatasaray

TuttoNapoli.net
Oggi alle 16:10
di Pierpaolo Matrone

Domani la Juventus scende in campo a Istanbul, sul rettangolo di gioco del Galatasaray per la partita d'andata del playoff di Champions League (il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 18:45). Il tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori bianconeri convocati per l'occasione.

Sono 21 i giocatori della Juventus inseriti nella lista di chi deve partire alla volta di Istanbul per essere parte dell'incontro, assenti i due centravanti fermi da tempo ai box Dusan Vlahovic e Arek Milik. Da segnalare invece due forfait dell'ultimo minuto: fuori Emil Holm e l'attaccante Jonathan David, quest'ultimo escluso dall'impegno in terra turca per via di un fastidio alla zona dell'inguine che ha riscontrato in queste ultime ore.