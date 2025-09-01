Ufficiale Cagliari, Pisacane ha il suo centravanti: acquistato Belotti dal Como

Dopo aver ceduto Roberto Piccoli alla Fiorentina per circa 27 milioni di euro, il Cagliari ha acquistato il suo sostituto all'ultimo respiro: i sardi sono riusciti a depositare il contratto di Andrea Belotti a pochi minuti dalla chiusura della finestra di calciomercato, regalando a mister Fabio Pisacane il centravanti di cui aveva bisogno. "Il Gallo" si trasferisce a titolo definitivo dal Como, dove non era mai scoccata l'intesa con Cesc Fabregas: nella scorsa stagione solo 7 presenze da titolare nei primi sei mesi, così era stato ceduto in prestito al Benfica. Ora, Belotti si lega ai rossoblu con un contratto valido sino a giugno 2026.

Di seguito il comunicato del club lariano: "Como 1907 conferma l'arrivo a titolo definitivo di Andrea Belotti al Cagliari. Durante la sua permanenza nel club, Belotti ha collezionato 18 presenze e segnato due gol, contribuendo allo storico decimo posto dei Lariani in Serie A. Tutto il Como 1907 ringrazia Andrea per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro, dentro e fuori dal campo".