La Juve si rilancia per la Champions, sprofonda il Pisa: Spalletti vince 4-0
Termina sul risultato di 4-0 il match dello Stadium tra Juventus e Pisa, valido per la 28ª giornata di Serie A. Si rilancia in corsa Champions la squadra di Luciano Spalletti, che frana a valanga sui nerazzurri sempre più fanalino di coda del campionato: decidono le reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz, Boga, realizzate tutte nel secondo tempo.
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Juventus-Pisa 4-0:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate
3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate
4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate
5 - Como 51 punti, 28 partite giocate
6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate
7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate
10 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate
11 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate
12 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate
14 - Torino 30 punti, 28 partite giocate
15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 27 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
