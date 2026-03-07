Como, Fabregas: "Il Cagliari non ha bagnato il campo e ha lasciato l'erba alta"

Cesc Fabregas ha svelato un dettaglio particolare sul terreno di gioco della partita contro il Cagliari, vinta poi 1-2 dal Como

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di DAZN ha svelato un dettaglio particolare della partita contro il Cagliari, vinta 1-2 dai lariani: "Loro volevano giocare in una certa maniera, non hanno bagnato il campo, hanno lasciato l'erba alta, volevano che tu facessi il fenomeno, che iniziassi a giocare palla dentro per poi punirti in contropiede, e noi abbiamo preparato la partita completamente all'opposto, giocando nella stessa maniera in cui volevano giocare loro. Penso che è andata molto bene, per questo sono contento di continuare a trovare la scelta giusta, l'opzione giusta per vincere le partite, anche quando gli altri vogliono portarti su un piano che non ti favorisce, riuscendo a fare male a loro nello stesso modo in cui volevano fare male a noi. Ripeto, è una crescita e mi piacerebbe dire che oggi è stata la partita più difficile della stagione per tante cose".

Il Como ha i valori per andare in Champions? "Per il momento no, perché non ci siamo ancora e la classifica è quella che conta, però la statistica è una cosa che noi prendiamo molto in considerazione, nel senso che sappiamo che siamo dentro la strada giusta. Dopo ci sono questo tipo di partite come oggi, c'è la partita della Fiorentina in casa, che avevo già detto prima essere importantissima, ci sono le partite contro le più grandi, dove si deve competere in un'altra maniera. Oggi la squadra ancora una volta mi ha dimostrato che sta facendo dei passi in avanti".