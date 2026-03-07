Serie A, la classifica: Juve a -1 dal quarto posto (per ora), il Napoli è a +6
La Juventus vince contro il Pisa e si porta a 50 punti, momentaneamente a -1 dal quarto posto presidiato a pari merito dal Como e dalla Roma, che però giocherà domani contro il Genoa. Il Napoli di Antonio Conte resta a quota 56 a +6 sulla squadra di Luciano Spalletti.
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Juventus-Pisa 4-0:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate
3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate
4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate
5 - Como 51 punti, 28 partite giocate
6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate
7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate
10 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate
11 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate
12 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate
14 - Torino 30 punti, 28 partite giocate
15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 27 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
