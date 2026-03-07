Inter, Chivu: "Dispiaciuti per i fischi a Bastoni, ma è maturo e forte"

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "I fischi a Bastoni sono cose che non possiamo controllare, né lui né noi. Credo durerà un po' e ci dispiace perché il calcio è un gioco. È una persona matura e forte, sa quanto contano su di lui i compagni". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

"Abbiamo bisogno di lui, gli danno forza il nostro rispetto e i nostri abbracci. Le sue prestazioni sono state ottime nonostante i fischi. Nonostante le difficoltà emotive che un giocatore può vivere anche senza tanta colpevolezza, siamo contenti che si esprima a livelli così alti e gli fa onore". (ANSA).