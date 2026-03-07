Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali: ancora out Di Gregorio, c'è Yildiz
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Stadium tra Juventus e Pisa, valido per la 28ª giornata di Serie A. Nei bianconeri, Luciano Spalletti lascia ancora fuori Di Gregorio, preferendogli Perin tra i pali; recupera invece Yildiz dopo la botta subìta. Sponda nerazzurra, Oscar Hiljemark si affida al tandem d'attacco Moreo-Durosinmi.
Di seguito le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Calabresi; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark.
Questa la classifica di Serie A prima del fischio d'inizio di Juventus-Pisa:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate
3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate
4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate
5 - Como 51 punti, 28 partite giocate
6 - Juventus 47 punti, 27 partite giocate
7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate
10 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate
11 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate
12 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate
14 - Torino 30 punti, 28 partite giocate
15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 27 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 27 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro