Rimonta a metà per l'Atalanta, Scamacca riprende l'Udinese: finisce 2-2
Termina sul risultato di 2-2 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Udinese, valido per la 28ª giornata di Serie A. I friulani vanno avanti di due, grazie ai gol di Kristensen e Davis, poi sale in cattedra Scamacca che in quattro minuti ristabilisce gli equilibri con una doppietta. Solo un punto quindi per la Dea di Raffaele Palladino, che non basta per avvicinarsi alle posizioni alte della classifica.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Udinese 2-2:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate
3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate
4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate
5 - Como 51 punti, 28 partite giocate
6 - Juventus 47 punti, 27 partite giocate
7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate
10 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate
11 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate
12 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate
14 - Torino 30 punti, 28 partite giocate
15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 27 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 27 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
