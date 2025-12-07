Cagliari-Roma, lite Folorunsho-Hermoso: labiale shock dell'ex Napoli

vedi letture

Nel concitato finale di Cagliari-Roma, terminata 1-0 per i sardi, è scoppiata una discussione particolarmente accesa tra Folorunsho ed Hermoso. I due giocatori hanno iniziato a confrontarsi animatamente subito dopo il triplice fischio, dando vita a una lite verbale che ha attirato l’attenzione di compagni e telecamere. L’ex centrocampista del Napoli, visibilmente nervoso, avrebbe rivolto ripetute e pesanti offese nei confronti della madre del difensore romanista, contribuendo ad alimentare ulteriormente la tensione già palpabile in campo.

Secondo quanto emerso, anche Hermoso avrebbe reagito alle provocazioni, rispondendo in spagnolo con frasi offensive rivolte all’avversario, sebbene tali parole non siano state intercettate dalle telecamere. L’episodio ha inevitabilmente acceso il dibattito post-partita, lasciando spazio a polemiche e commenti sul clima particolarmente teso del match. La società e gli addetti ai lavori valuteranno ora se siano necessari provvedimenti disciplinari o ulteriori chiarimenti per riportare la calma dopo una serata già infuocata.