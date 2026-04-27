Cagliari, sprint salvezza! L'Atalanta rimonta ma poi si fa beffare: finisce 3-2
Termina sul risultato di 3-2 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Atalanta, posticipo della 34ª giornata di Serie A. Frenata della squadra di Raffaele Palladino che resta inchiodata al settimo posto con 54 punti, a -7 da Roma e Como entrambe a quota 61. Gli uomini di Fabio Pisacane trovano invece uno sprint decisivo per la salvezza: grazie a questa vittoria i rossoblu si portano a +8 sulla zona rossa.
Il primo tempo:
Dopo soli 15 secondi dall'avvio, Paul Mendy all'esordio da titolare la sblocca subito: il suo debutto diventa ancor più memorabile segnando la doppietta personale appena sette minuti più tardi, sfruttando un flipper in area. Allo scadere del primo tempo sale in cattedra Scamacca: il bomber della Dea risponde con la seconda doppietta della gara, prima con un bellissimo tiro a giro e poi finalizzando da centro area il cut back di Scalvini.
Il secondo tempo:
L'Atalanta esce di nuovo male dagli spogliatoi: a un minuto e trenta secondi della ripresa, Folorunsho infila la difesa e calcia, sulla deviazione di Kolasinac si avventa Borrelli - subentrato proprio a Mendy che si è infortunato - che sigla il definitivo 3-2. Nella restante parte di gara ci pensa Caprile a salvare più volte il risultato, ma anche per i sardi capita una grande chance sui piedi di Belotti, che si fa ipnotizzare da Carnesecchi.
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