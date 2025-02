Video Calabria va al Bologna, lascia il Milan e scoppia in lacrime: "Mi mancherà tutto"

Davide Calabria saluta il Milan e va al Bologna. L'ormai ex capitano rossonero ha salutato Milanello, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto, per trasferirsi alla corte di Vincenzo Italiano. Circa 2 milioni di euro di conguaglio ai rossoneri: soldi che finiranno nel calderone destinato a finanziare l'arrivo di Santiago Gimenez, e magari non solo lui.

In lacrime a Milanello. "Non fatemi domande, per favore". Intercettato dai cronisti presenti all'esterno del centro sportivo, Calabria ha salutato in lacrime quella che è stata casa sua per 18 anni, visto che è cresciuto in rossonero e finora non ha mai vestito, neanche a livello giovanile, la maglia di un altro club: "È difficile, quindi… Mi mancherà tutto, ma sono contento di quello che ho vissuto qui".

L'ex capitano ha chiuso la sua avventura sollevando la Supercoppa italiana vinta a Riyadh nel derby con la Juventus: "Assolutamente sì, ogni ricordo me lo porterò dentro per sempre. Sono grato per quello che ho passato al Milan e lo amerò per sempre. Sono stati giorni difficili, un po' come quando ti lasci con una moglie. Però inizia un nuovo capitolo e auguro davvero il meglio a tutti".