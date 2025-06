Ultim'ora Clamoroso Inter, niente Fabregas e Vieira: ora si prova a chiudere per Chivu

vedi letture

Clamoroso in casa Inter. Dopo il rifiuto del Como di liberare Cesc Fabregas, il club nerazzurro evidentemente ha incontrato difficoltà anche per la pista Vieira, blindato dal Genoa, e quindi in questo momento la decisione è di puntare con convinzione su Cristian Chivu. Il tecnico del Parma - secondo Sky - è ora la scelta prioritaria dell'Inter.

L’Inter ha già avvisato il Parma di voler puntare su Chivu che in passato da giocatore ha vinto il triplete nell’Inter di Mourinho. L'ex difensore è reduce da metà stagione al Parma in Serie A, con cui ha centrato l’obiettivo salvezza, ma naturalmente conosce bene l'ambiente nerazzurro. L'Inter ora sta provando a finalizzare la trattativa, anche perché c'è da guidare subito la squadra al Mondiale per Club.