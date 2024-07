Foto Calafiori, niente Juve: è già in volo verso Londra per le visite con l'Arsenal

È finalmente pronta a iniziare la nuova avventura in Premier League di Riccardo Calafiori. Il difensore in uscita dal Bologna è infatti in viaggio verso Londra per svolgere le visite mediche con l'Arsenal. Di seguito la foto postata dal suo entourage su Instagram.