Caos Mondiale per Club: senza tv e senza stadi, Inter e Juve chiedono chiarezza

Situazione in alto mare per quanto riguarda il Mondiale per Club. La nuova manifestazione della FIFA, che non va a sostituire il vecchio format a sette squadre che tornerà invece a chiamarsi Coppa Intercontinentale, è pronta a prendere il via. A prendere parte a questa competizione, che si svolgerà negli Stati Uniti a giugno, ci saranno 32 squadre che verranno suddivise in otto gironi da quattro squadre e successivamente la fase ad eliminazione diretta. Al momento mancano ancora due squadre per completare il tabellone, ovvero la vincente della Copa Libertadores (o un’altra per il ranking) e quella del paese ospitante.

Niente tv e niente stadi

Ma a preoccupare è lo scarso appeal che sembra esserci attorno al torneo. Non solo non c’è ancora una copertura tv per l’evento ma soprattutto senza stadi dove scendere in campo. Inoltre c’è anche un fronte del no che è molto ampio, dai calciatori che sarebbero pronti a fare causa alla FIFA per le troppe partite che andrebbero a giocare in una stagione ai tecnici come fece per esempio Carlo Ancelotti che criticò pesantemente il Mondiale per Club lo scorso giugno.

Inter e Juve chiedono chiarezza

A rappresentare il nostro Paese ci sono Inter e Juventus. Come si legge sull’edizione online della Gazzetta dello Sport, nerazzurri e bianconeri chiedono chiarezza sulla questione per poi programmare l’estate 2025 e la prossima stagione.