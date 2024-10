Caos Roma, clamoroso rumors: Juric già sotto esame e non si esclude il ritorno di De Rossi

Appena sedici giorni dopo il suo approdo a Roma, Ivan Juric è già sotto esame. La clamorosa indiscrezione è rivelata dal Corriere dello Sport, secondo cui il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg in Europa League non è di certo soddisfacente. E, se dovesse essere confermato anche nella partita di domani sul campo del Monza, niente si potrebbe escludere, persino un nuovo esonero e il ritorno a Trigoria - si legge - di Daniele De Rossi.

La cosa strana è che tutto sembri da buttare già a inizio ottobre, con la Roma in linea con l’obiettivo dichiarato: la Champions rimane distante due punti. In campionato, anche con un po’ di fortuna contro il Venezia, Juric ha vinto due partite su due. Se dovesse ripetersi a Monza, ripeterebbe il filotto iniziale di De Rossi dello scorso inverno. Eppure questa trasferta è diventata fondamentale anche per il suo futuro.