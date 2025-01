Casadei vicino al Torino: a inizio mercato c'era stato l'interesse del Napoli

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa fa il punto sulla trattativa tra il Torino e il Chelsea per Cesare Casadei. Il calciatore è in attesa che i due club trovino l'accordo dopo una lunga trattativa, iniziata nei primi giorni dell'anno nuovo e disturbata da Napoli e Lazio.

I granata non hanno mai mollato la presa su questo centrocampista di qualità che ha appena compiuto 22 anni e adesso sono in pole: hanno l’accordo con lui e ieri hanno presentato una nuova offerta ai Blues da 10 milioni di euro, più una ricca percentuale (vicina al 40%) in caso di futura rivendita. Il ds Vagnati è pronto a volare in Inghilterra per chiudere l’operazione e concludere un corteggiamento iniziato nell’estate 2022.