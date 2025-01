Castrovilli flop alla Lazio, è addio a gennaio: ripartirà da un altro club di A

Il futuro di Gaetano Castrovilli, fino al termine della stagione, sarà al Monza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista è in partenza per la Brianza e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il club lombardo fino al 30 giugno 2025.

La formula sarà infatti quella del prestito secco per un'operazione che farà comodo sia al calciatore, che in questo modo potrà trovare più continuità, che ai due club, con la Lazio che si alleggerirà dell'ingaggio di un giocatore quasi mai utilizzato in questa stagione e il Monza che punterà su di lui per provare a risalire la classifica e a centrare la salvezza.