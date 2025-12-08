Che impatto di De Rossi: il Genoa batte anche l'Udinese e allontana la zona rossa

di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-2 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Genoa, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Sblocca la gara Malinovskyi realizzando il calcio di rigore nel primo tempo, nella ripresa risponde Piotrowski per i friulani, ma nel finale Norton-Cuffy sigla il gol del definitivo vantaggio. Si conferma un grande impatto quello di Daniele De Rossi: dal suo arrivo in panchina, il Grifone ha messo in fila quattro risultati utili, oggi la seconda vittoria consecutiva che allontana la zona retrocessione.