Il Parma espugna Pisa: Scuffet battuto solo da un calcio di rigore

Vittoria pesante del Parma sul campo del Pisa: a decidere il match è il rigore di Benedyczak al 40’, trasformato dopo il fallo di mano di Caracciolo rilevato dal VAR. Primo tempo equilibrato, con un’occasione per parte, poi il gol che ha indirizzato la gara. Nella ripresa il Pisa ha spinto alla ricerca del pari, soprattutto con Nzola, fermato dall’imprecisione e dalle parate di un ottimo Corvi.

Nel finale Gilardino ha inserito forze fresche, ma il Parma ha resistito fino al triplice fischio. Nel recupero espulso Nzola per un gesto di frustrazione. Successo fondamentale in chiave salvezza per i ducali.