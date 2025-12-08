Udinese-Genoa, le formazioni: out Frendrup e Ostigard, c'è Zanoli

Serie A
di Pierpaolo Matrone

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa, valida per la 14ª giornata di Serie A: Torna Okoye tra i pali dell'Udinese, dopo che Sava aveva difeso la porta dei friulani in Coppa Italia. Ancora assente Kamara, confermato a sinistra Zemura. Assente Atta, gioca Ekkelenkamp come mezz'ala sinistra. Piotrowski vince il ballottagggio con Lovric. Genoa senza Ostigard, con Otoa al centro della difesa. Out Frendrup, dentro Masini come mezz'ala destra. Norton-Cuffy torna a fare l'esterno a tutta fascia

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Kosta Runjaic.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. Daniele De Rossi