Ultim'ora Udinese, Zemura sostituito per un problema muscolare: è a rischio per il Napoli

Jordan Zemura, esterno dell'Udinese, è stato costretto a lasciare il campo al minuto 15 durante la partita contro il Genoa. Il laterale friulano ha accusato un problema muscolare tale da non riuscire a proseguire il match, al suo posto è entrato Rui Modesto. In questo momento Zemura è a rischio per la prossima sfida di campionato contro il Napoli.

