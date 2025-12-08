Ufficiale Torino-Milan, formazioni: Pulisic e Simeone in panchina, tocca a Nkunku e Zapata

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Torino e Milan, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Nei granata, parte dalla panchina il Cholito Simeone, il tecnico Marco Baroni si affida alla coppia d'attacco Zapata-Adams. Sponda rossonera, Massimiliano Allegri lascia fuori Pulisic e lancia Nkunku dal primo minuto, mentre a centrocampo tocca a Loftus-Cheek sostituire l'infortunato Fofana.

Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Gineitis, Njie. Allenatore: Marco Baroni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri.