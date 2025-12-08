Roma, Gasperini sorride: Dovbyk torna in gruppo ed è quasi recuperato

La Roma è tornata in mattinata a Trigoria per allenarsi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. Giovedi infatti i giallorossi torneranno in campo in Europa League contro il Celtic e Gasperini ha bisogno di preparare la partita contro gli scozzesi. Secondo quanto riportato da Il Tempo intanto, Artem Dovbyk ha smaltito la lesione del tendine del retto femorale sinistro che lo tiene fermo da un mese e si è allenato parzialmente in gruppo.

II ko dell'Unipol Domus ha evidenziato ancora di più la necessità di una prima punta di ruolo, che in questo momento sta mancando ai capitolini. L'ucraino deve dare un segnale chiaro per risollevarsi, visto anche un contratto in scadenza nel giugno 2029.

