Chi al posto di Pecchia sulla panchina del Parma? Due ex Juventus in pole

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - E' durata due anni e mezzo l'avventura di Fabio Pecchia con il Parma: una promozione sfiorata nella stagione 22-23, il primo posto nella scorsa serie B e un'annata in calando nella massima serie. Il Parma è terzultimo ed è il tecnico a pagare. Il 24 ottobre scorso era arrivato l'annuncio del rinnovo fino al 2027, il Parma navigava in acque tranquille dopo un buon avvio: il matrimonio tra il club ducale e Fabio Pecchia sembrava destinato a durare a lungo.

E invece l'avventura del tecnico di Formia sulla panchina crociata è già finita. Il presidente Kyle Krause, ieri allo stadio, avrebbe preso la decisione in mattinata al termine di un summit con l'ad Cherubini e i responsabili dell'area tecnica. Dopo la sconfitta con la Roma, Pecchia ha diretto questa mattina una seduta di scarico e poi ha ricevuto la comunicazione dell'esonero dal club. Ancora da scegliere il sostituto: il nome più caldo è quello di Igor Tudor, ex Lazio, Udinese e Verona. Il croato è stato anche vice di Andrea Pirlo nella stagione 20-21 con Federico Cherubini (oggi Ceo del Parma) ai vertici dirigenziali. In corsa per la guida dei crociati anche lo stesso Pirlo, reduce dall'avventura alla Sampdoria, l'ex Empoli Aurelio Andreazzoli e Christian Chivu, ex allenatore della Primavera dell'Inter. (ANSA).