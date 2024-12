Chi è più competitiva tra Napoli e Atalanta? La risposta di Inzaghi a Dazn

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Como parlando tra i vari temi anche della corsa Scudetto. Di seguito un estratto dell'intervista.

Chi ti aspettavi più competitiva tra Atalanta e Napoli a questo punto del campionato? "Me le aspetto tutte, perché questo campionato l’avevo detto il 13 luglio - il giorno della presentazione - che sarebbe stato molto molto avvincente. Tutte le squadre si erano rinforzate e a parere mio sarebbe stato diverso rispetto agli ultimi due anni”.

