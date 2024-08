Chiesa, altro indizio sull'addio? Potrebbe non partecipare a Juve-Brest

Non è una novità, Federico Chiesa - che ha messo like all'ultimo post di Conte - è in uscita dalla Juventus. Il contratto dell'esterno offensivo classe 1997 è in scadenza tra un anno, per rinnovare ha chiesto una cifra più alta dei 5 milioni attualmente percepiti, la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di corrisponderglieli e anche per questo il giocatore adesso è fuori dal nuovo progetto targato Thiago Motta.

La formazione bianconera domani sarà impegnata nel secondo test stagionale, un'amichevole contro il Brest - sodalizio francese che disputerà la prossima Champions League - che si terrà alle 21 a Pescara. E a questa partita Chiesa potrebbe non partecipare. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.